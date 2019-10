CPI da Energisa em Rondônia está em fase avançado e busca junto com a bancada do Acre maiores informações no intuito de descobrir irregularidades nos trabalhos da empresa no Acre

Os deputados estaduais de Rondônia que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito da Aleron desembarcam no Acre na noite desta quinta-feira, 10, para nesta sexta-feira, 11, a partir das 9h da manhã participarem de uma reunião com os membros CPI da Energisa instalada no Acre.

Presidida pelo deputado Alex Redano e relatada pelo também parlamentar Jair Montes, a CPI da Energisa em Rondônia está em fase avançado e busca junto com a bancada do Acre maiores informações no intuito de descobrir irregularidades nos trabalhos da empresa, que neste mês de setembro surpreendeu os acreanos com o aumento na contas de energia que em alguns casos ultrapassou 100%.

No Acre, quem preside a CPI é o deputado Daniel Zen (PT). A comissão local é relatada pelo deputado Cadmiel Bonfim (PSDB).

