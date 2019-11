Na manhã desta segunda-feira (20) o líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na companhia dos deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Whendy Lima (PSL), e também do presidente do Acreprevidência, Francisco de Assis, se reuniram mais uma vez com representantes dos sindicatos de servidores públicos do Estado para continuar discutindo tópicos sobre a reforma da Previdência.

Gehlen Diniz explicou que durante os encontros estão sendo discutidos também tópicos da Emenda Federal n° 103, que altera as regras de aposentadoria, e que foi promulgada no último dia 12, no Senado Federal. Ele reiterou que o governo busca medidas mais amenas para o servidor público do Estado.

“Cada tópico da reforma está sendo incansavelmente debatido com os representantes dos sindicatos de servidores públicos, e assim faremos até o dia da votação. A reforma é necessária, ou ela é feita ou o Estado quebra de vez, mas juntos, nós estamos buscando a melhor saída para que os trabalhadores sofram o menor impacto possível”, pontuou.

Pontos como: tempo de contribuição previdenciária, direitos adquiridos no decorrer do tempo, auxílio funeral, licença prêmio, aposentadoria e carreira no magistério são os que mais têm sido debatidos durante os encontros. Após o pedido do presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (PP), o governo acatou o adiamento da votação da Lei que versa sobre a reforma da Previdência, que agora acontecerá dia 26 deste mês.

