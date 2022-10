Deracre conclui ramais em Feijó que chega da divisa do Acre com o Amazonas

De conformidade com o que foi prometido, o Estado do Acre, por intermédio do Deracre, concluiu nesta quinta feira (29) a obra de abertura do Ramal Joaquim Souza no município de Feijó. Foram dois anos de expectativa para a conclusão dos 53km, com início na cidade de Feijó até a margem do Rio Jurupary na divisa do Acre com o Amazonas.

De acordo com informações, o Deracre começou os trabalhos no ano de 2019, no entanto, devido à derrubada de parte da vegetação, foi impetrada uma ação de embargo por um órgão federal. Este fato paralisou a obra por completo,

Logo em seguida autoridades estaduais entraram em campo para pleitear a legalização junto aos organismos estaduais e federais.

Após ser tudo resolvido, as obras foram retomadas.

Com a coclusão da parte mais rústica dos trabalhos inicia-se a expectativa para o início de novas etapas.

