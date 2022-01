Deracre realiza melhorias no ramal Flaviano Melo, em Porto Acre

Nesse final de semana integrantes de uma guarnição do que fazia um patrulhamento de rotina na região de Acrelândia apreenderam dois homens acusados de integrar um grupo criminoso de madeireiros intitulado pelo Pelotão Ambiental de “Máfia da Tora”, foram presos nesse final de semana durante operação policial no interior do Acre. A dupla estava com um carregamento de mais de 26 metros cúbicos de madeira quando foi apreendida.

A máfia, segundo a polícia, comanda o tráfico de madeira nobre em Acrelândia, Plácido de Castro e Campinas no Acre e Extrema, Nova Califórnia, Vista Alegre e Nova Mutum (Ponta do Abunã), no Estado e Rondônia. Nesse final de semana, policiais do Batalhão Ambiental que atuam nos municípios de Plácido de Castro e Acrelândia faziam um patrulhamento quando depararam com dois caminhões carregados com 12, 93 e 13,73 metros cúbicos de madeira nobre.

Como não portavam a documentação para esse tipo de transportes, os dois motoristas foram presos e encaminhados à Delegacia Geral de Polícia Civil de Acrelândia, onde o plantonista lavrou o flagrante por transporte ilegal de madeira e crime contra o meio ambiente. Dois homens foram presos em flagrante e apresentados na Delegacia de Polícia.

De acordo com os militares, essa organização criminosa é formada em sua maioria por madeireiros e especializada no tráfico de madeira nobre, cada vez mais escassa em toda a região.

