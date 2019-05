O engenheiro Italo Medeiros, diretor do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem do Acre (Deracre) explicou neste sábado, 4, que o Governo trabalha para continuar garantindo o transporte através da balsa aos moradores do bairro Sibéria no município de Xapuri.

O diretor explica ainda que a Secretaria aguarda a chegada do verão para fazer a substituição da balsa. “Recentemente pedimos ao Corpo de Bombeiros que realizasse uma vistoria na balsa. E o pedido do órgão foi que houvesse uma interdição, devido estar com 9 furos. Estamos tentando localizar uma empresa para fazer os reparos”, explica.

Medeiros destaca também que a contratação da empresa não é fácil. “Não pode ser uma empresa qualquer, a empresa precisa de um material específico para realizar os reparos. Por isso, pedimos que a comunidade tenha paciência, pois estamos trabalhando para evitar prejuízos maiores”, frisou.

Governador assegura construção da ponte

Em recente visita a cidade de Xapuri, o governador Gladson Cameli, assegurou para a população que não medirá esforços para construir a tão esperada ponte sobre o Rio Acre que ligará o bairro da Sibéria ao centro do município.

“Esta foi uma promessa de campanha e que está como uma das prioridades em nosso Plano de Governo. Vamos pedir o apoio da bancada federal para destinar emendas e construir essa ponte. Com muito esforço, trabalho e fé em Deus, nós vamos conseguir”, afirmou o governador durante a visita.

Comentários