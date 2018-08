Em sessão solene realizada na tarde desta quinta-feira, 30, o desembargador Elcio Sabo Mendes Júnior tomou posse nos cargos de membro efetivo da classe de desembargador e de vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).

O magistrado foi escolhido pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) na manhã da última quarta-feira, 29, para compor a Corte Eleitoral do Acre em decorrência do falecimento da desembargadora Cezarinete Angelim. Ele assumiu o cargo em caráter de urgência, devido à proximidade das Eleições Gerais de 2018, que terá o primeiro turno realizado no dia 7 de outubro.

A cerimônia foi prestigiada por magistrados, servidores, familiares e amigos do empossado. Além dos membros da Corte, compuseram a mesa de honra a representante do governador, Márcia Regina Pereira e o presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) em exercício, desembargador Francisco Djalma Silva.

Ao desejar boas-vindas em nome dos demais membros da Corte, o juiz Marcelo Badaró destacou o currículo do empossado. No âmbito da Justiça Eleitoral, Elcio Sabo atuou como juiz Eleitoral em Tarauacá, Xapuri e Rio Branco. Posteriormente, atuou como juiz-membro substituto do TRE-AC, no biênio 2009-2011. De 2013 a 2015 atuou como membro titular da corte eleitoral, assumindo em 2014 a direção da Escola Judiciária Eleitoral.

“São muitos os relevantes serviços que foram prestados e que continuarão sendo prestados por vossa excelência, pois estamos certos de que será qualificada e fecunda a sua contribuição a esta casa”, completou.

Desembargador Elcio iniciou o discurso agradecendo a presença de todos e fez uma homenagem à desembargadora Cezarinete Angelim. “Não poderia deixar de fazer menção à nossa saudosa Cezarinete, que deixou um legado de trabalho, carinho e dedicação pelo povo do Acre”. Em seguida, disse que o TRE do Acre é um Tribunal que tem demonstrado grande esforço para garantir a lisura do processo eleitoral, e que está à disposição da Corte para dar continuidade à missão de trabalhar em prol da democracia.

Ao encerrar a sessão solene de posse, a presidente do TRE-AC, desembargadora Regina Ferrari desejou ao magistrado uma gestão profícua. ” Seja muito bem-vindo à esta Corte, desembargador Elcio. Andaremos de mãos dadas com as 12 mil pessoas envolvidas nas eleições para que tenhamos êxito nessa grande missão. Vamos fazer uma eleição unidos, fortalecidos e honrando a memória da desembargadora Cezarinete”, finalizou.

Renata Brasileiro - Assessora de Comunicação

