O presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Francisco Djalma, atendendo convite do governador Gladson Cameli, prestigiou, na noite dessa segunda-feira, 1º, no teatro da UFAC, a aula inaugural do Curso de Formação Policial da Polícia Civil, que contempla 275 aprovados no último concurso da instituição, entre agentes, delegados, escrivães e auxiliares de necropsia.

Para o evento, além do desembargador-presidente do TJAC e do chefe do Executivo Estadual, também compuseram o dispositivo de honra o vice-governador do Acre, Major Rocha, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, o procurador de Justiça (MPAC) Danilo Lovisaro, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Cel. Paulo Cezar, o Comandante da Polícia Militar, Cel. Ezequiel Bino, o Comandante do Corpo de Bombeiros, Cel. Carlos Batista, a superintendente da Polícia Federal no Acre, Diana Calazans, e o presidente da OAB-AC, Erick Venâncio.

Durante a abertura da aula inaugural, o governador do Acre justificou o imediato início do curso pela necessidade de ampliar o efetivo das forças policiais do Estado. “Para melhorar os índices da Segurança, economizamos e fizemos aquilo que podíamos fazer e hoje é um dia muito especial porque a gente olha no semblante destes jovens que começam o curso de formação a esperança de dias melhores. Como governador, saio daqui com a sensação de muito otimismo”.

Com carga horária de 880 horas, o Curso de Formação Policial terá duração de quatro meses. Neste período, os candidatos serão capacitados nas mais diversas áreas que envolvem a atuação da Polícia Civil.

