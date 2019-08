Solenidade, que aconteceu no Plenário do TRE-AC, reuniu inúmeras autoridades dos três Poderes, parentes e amigos da magistrada empossada

Em Sessão Solene realizada no final da tarde desta segunda-feira, 5, a desembargadora Denise Bonfim foi empossada no cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), para o biênio 2019/2021. O ato, que aconteceu no Plenário do Tribunal, reuniu diversas autoridades dos três Poderes, parentes e amigos da magistrada empossada.

Para a solenidade, compuseram a mesa de honra, além da presidente empossada, o vice-presidente e corregedor do TRE-AC, desembargador Elcio Mendes, os demais membros da Corte e o procurador Eleitoral, Fernando Piazenski, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre, em exercício, desembargadora Eva Evangelista, a desembargadora Regina Ferrari, que presidiu a Corte Eleitoral nos últimos dois anos, o governador do Estado, Gladson Cameli, e o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior.

Em seu discurso, Denise Bonfim registrou que chegar à Presidência da Corte Eleitoral do Estado é uma honra, destacando os desafios e responsabilidades da nova missão que estava assumindo.

“Durante os próximos dois anos, estarei à frente de uma instituição sólida e transparente, que são requisitos essenciais para se consolidar um Estado Democrático de Direito”, asseverou a nova presidente do TRE-AC.

Para encerrar sua fala, a desembargadora-presidente Denise Bonfim se reportou ao eleitor, no sentido de que, “cada vez mais, tome consciência e importância do sagrado direito/dever de seu voto, para a democracia, e para o futuro de nosso Estado e de nossa Nação”.

Ao saudar a nova presidente do TRE-AC, o desembargador Élcio Mendes enfatizou que “A Justiça Eleitoral acreana está em paz por saber que essa Corte será presidida pela vossa excelência. Os desafios são muitos, mas com fé em Deus e com o apoio de todos, não tenho dúvidas que nossa presidente logrará êxito em tudo. Seja bem-vinda e conte conosco. ”

“Denise move moinhos e faz estruturas sair da inércia. É pessoa leve, de sorriso fácil. Demonstra empatia. É um exemplo de magistrada”, concluiu o vice-presidente da Corte Eleitoral.

A desembargadora Eva Evangelista, ao parabenizar a nova presidente do TRE-AC ressaltou a dedicação e o zelo pelo trabalho por parte da magistrada empossada.

O governador Gladson Cameli e o presidente da Aleac, Nicolau Júnior, também parabenizaram Denise Bonfim. As duas autoridades falaram dos desafios e revelaram confiança à Justiça Eleitoral.

A presidente

A nova presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) é filha de Ariolino Aquino Bonfim e Erato Maria de Belém Castelo Bonfim (Dona Ziza). Denise Castelo Bonfim é natural de Rio Branco (AC) e mãe de dois filhos.

É graduada em Letras-Inglês, pela Universidade Federal do Espírito Santo, e em Direito, pelo Centro Superior de Ciências Sociais de Velha Velha (ES), onde foi diplomada no ano de 1986, com apenas 19 anos. Possui MBA em Poder Judiciário, pela Fundação Getúlio Vargas (2008).

Durante o ano de 1992, exerceu advocacia na cidade de Vila Velha, até ser nomeada assessora da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre.

Iniciou sua trajetória na magistratura acreana em 9 de dezembro de 1993, quando foi empossada no cargo de juíza de Direito substituta, tendo iniciado suas atividades na 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco. No ano seguinte, atuou na 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital e, em março de 1994, foi designada para responder pela Comarca de Sena Madureira.

Em 1995, atuou na 1ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco e na Comarca de Senador Guiomard. Durante esse ano, também exerceu suas atividades na atual Vara de Registros Públicos da Capital. No mesmo período, Denise Bonfim foi indicada para compor a Comissão do Concurso de Servidores do TJAC, na qualidade de Coordenadora Adjunta, quando também foi designada para atuar junto ao Projeto Cidadão.

Durante sua trajetória como magistrada, respondeu, ainda, pelas 4ª e 5ª Varas Criminais de Rio Branco, pela 2ª Vara Cível, e pelo Juizado Especial Cível, todas unidades da Capital.

Em agosto de 1996, Denise Bonfim foi empossada no cargo de Juíza de Direito de 2ª Entrância da Comarca de Sena Madureira, após processo de promoção pelo critério de antiguidade.

Já no ano de 1997, exerceu sua jurisdição nas Comarcas de Senador Guiomard e Capixaba. Posteriormente, em 1999, entrou em exercício na Vara de Delitos de Tóxico e Acidentes de Trânsito de Rio Branco. No mesmo ano, foi promovida, por antiguidade, ao cargo de juíza de Direito de Entrância Especial da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco.

Após processo de remoção, em 10 de março de 2000, a juíza tomou posse na 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, unidade na qual permaneceu por muitos anos. Entre os anos 2000 e 2006, a juíza atuou como membro suplente e titular das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado.

Atuou, ainda, em 2001, no Juizado Especial Criminal da Capital e nas Comarcas de Capixaba, Acrelândia, Plácido de Castro e Senador Guiomard. No ano de 2003 também exerceu suas atividades na 3ª Vara Criminal de Rio Branco, em 2004 exerceu a Diretoria do Foro de Rio Branco e, em 2006, atuou na Vara do Tribunal do Júri da Capital.

No Tribunal Regional Eleitoral do Acre, Denise Bonfim também foi membro efetivo da classe de juiz de Direito, durante os biênios 2007-2009 e 2009-2011. Nesse período, entre fevereiro e abril de 2011, atuou como Corregedora Regional Eleitoral.

Foi empossada como desembargadora do Tribunal de Justiça do Acre em sessão solene realizada no dia 27 de julho de 2012, tornando-se membro da Câmara Criminal.

Atuou como Presidente da Câmara Criminal do TJAC (Biênio 2013-2015) e Juiz-Membro da classe de Desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (no mesmo Biênio).

No Biênio 2015-2017, foi Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Acre e, durante o Biênio 2017-2019, exerceu o cargo de Presidente da Corte.

Comentários