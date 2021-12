Desembarque seguro para mulheres, idosos e pessoas com mobilidade reduzida é lei no Acre

O delegado-geral da Polícia Civil, Josemar Portes, declarou ao ac24horas no início da noite desta quarta-feira, 8, que determinou a abertura de um inquérito contra o Portal IDEA, acusado de emitir certificados falsos a compradores que estariam na disputa pela vaga de agente socioeducativo do último concurso do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), realizado no último domingo, 5.

LEIA MAIS: Empresa é acusada de fraudar emissão de certificados a candidatos de concurso do ISE no Acre

De acordo com a reportagem, um candidato, estudante do último ano de Direito, que preferiu não se identificar, se sentiu prejudicado com o que considera a entrega fraudulenta antes mesmo do aluno terminar o curso.

Entretanto, Portes destacou que é necessário não se fazer inalações precipitadas acerca da denúncia. Porém, o chefe da polícia afirma que tanto a empresa quanto quem adquiriu os certificados, podem responder processo criminalmente. “Determinei a abertura de uma investigação, se for comprovada a falsidade documental, isso, são crimes passíveis de punições”, ressaltou.

O delegado destacou que a partir de agora, a Polícia Civil deverá ouvir os envolvidos na suposta prática criminosa. “Tivemos notícias na data de hoje, não podemos fazer juízo prévio, o concurso interessa a sociedade, mas as consequências é lá na frente. Vamos nos ater aos fatos para comprovar ou não e afastar qualquer dúvida”, explicou.

Conforme a denúncia, divulgada pelo ac24horas, entre os cargos mais disputados estava o de agente socioeducativo, onde mais de 20 mil pessoas se inscreveram. Para este cargo específico, o candidato podia apresentar certificados de cursos, que conta pontos na classificação final.

