O tradicional desfile cívico marcou as comemorações deste sábado, 7, Dia da Independência do Brasil, em Cruzeiro do Sul. As atividades, promovidas no Centro da cidade, reuniram inúmeros cruzeirenses em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória. O prefeito Ilderlei Cordeiro fez questão de prestigiar.

“Fico muito feliz em participar mais um ano desse evento, que só melhora a cada ano. Momento importante para a nossa pátria, que resgata o amor ao nosso país”, salientou o prefeito.

Para o comandante do Exército em Cruzeiro do Sul, coronel Eduardo Lemos, o momento é de união. “Essa data é celebrada em todo o país simultaneamente. Com esse belo desfile, a gente procura congregar toda a sociedade cruzeirense na mesma vibração, numa demonstração de amor ao Brasil”.

“Para nós que somos brasileiros, hoje é um dia muito importante. A Prefeitura em parceria com o Exército tem feito

um grande trabalho no nosso município”, ressaltou o cruzeirense Jarden Costa, que foi ao desfile com a bandeira do Brasil.

As celebrações do 7 de setembro foram promovidas pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com o Exército Brasileiro. O desfile cívico contou com a participação da Guarda da Bandeira, Marinha do Brasil, Força Aérea, Corpo de Bombeiros, escolas locais, entre outras instituições.

