Conhecida pelas suas belezas naturais, por suas ladeiras e pela qualidade da farinha de mandioca, Cruzeiro do Sul celebrou 115 anos de fundação neste sábado, 28. O desfile cívico promovido Avenida Rodrigues Alves marcou as festividades.

A solenidade contou com a presença do governador Gladson Cameli, prefeito Ilderlei Cordeiro, entre outras autoridades. A festa foi abrilhantada pela linda apresentação de estudantes e militares.

“Ver esse desfile me faz recordar a infância. Participar desse desfile como governador, triplica ainda mais o meu compromisso com a população, em especial, com as crianças. Vamos deixar o Estado preparado para o futuro delas. Parabéns, Cruzeiro do Sul, pelos 115 anos de um povo guerreiro, de uma terra de homens e mulheres trabalhadores e acolhedores”, destacou o governador.

Segundo o prefeito, o momento é de celebração. “Estamos celebrando, junto aos 115 anos de Cruzeiro do Sul, a democracia, a alegria, a prosperidade, a fé e a esperança desse povo tão lindo da nossa cidade. Que alegria festejar o aniversário da nossa cidade, com um evento tão bonito e importante como o Festival da Farinha, que promove a nossa cultura e economia”, endossou.

Na ocasião, o governador Gladson Cameli decretou como patrimônio do Estado a farinha de mandioca de Cruzeiro do Sul. Para celebrar a data, a Prefeitura organizou uma série de atividades que se estenderam por todo o mês de setembro. Neste domingo, 29, o Festival da Farinha se encerra com o show da dupla sertaneja Gian e Giovani.

1 de 12

Comentários