Foram 287 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia Legal no mês de novembro, o que representa um aumento de 406% em relação a novembro de 2017 quando o desmatamento somou 57 quilômetros quadrados, foi apontou o boletim de desmatamento legal do Instituto Imazon divulgada na quarta-feira, 2.

O estado que mais desmatou em novembro de 2018, foi o Pará com 63% do total área derrubada, seguido do Amazonas, 12%, Rondônia 9%, Mato Grosso 7%, Roraima 5%, o Acre último na lista 4%.

Apesar de ocupar o último no ranking do desmatamento, o estado acreano desmatou o equivalente a 13 quilômetros quadrados de floresta. Já o Pará derrubou 182 quilômetros quadrados de área florestal.

Além do desmatamento, o estudo também revelou dados referentes a áreas degradadas. Neste caso, o índice apresentou uma redução em novembro de 2018 em comparação com o mesmo período de 2017.

“As florestas degradadas na Amazônia Legal somaram 11 quilômetros quadrados em novembro de 2018, apresentando uma redução de 73% em relação a novembro de 2017, quando a degradação florestal detectada totalizou 40 quilômetros quadrados”, informou o Instituto.

O Acre, neste cenário ocupa a penúltima posição com 4% de floresta degradada, o estado que mesmo degradou neste período foi Rondônia com 1%. Já Mato Grosso 46% e Pará 28% foram os que mais degradaram.

Maioria dos desmatamentos ocorreram em áreas particulares

Segundo o Imazon, em novembro do ano passado a maioria (53%) do desmatamento ocorreu em áreas privadas ou sob diversos estágios de posse. O restante do desmatamento foi registrado em assentamentos (37%), Terras Indígenas (5%) e Unidades de Conservação (4%).