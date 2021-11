Desmatamento no Acre em 2021 supera 120 mil Arenas da Floresta, segundo o Inpe

Acre teve 871 km² de florestas desmatadas no período de 1º de janeiro a 31 de outubro de 2021. Convertendo essa área em campos de futebol, para se ter uma ideia mais clara do que esse número representa, pode-se dizer que o equivalente a 121.988 Arenas da Floresta foram consumidos pelo desmatamento no estado em apenas 10 meses.

Fazendo um comparativo com os mesmos dados relativos ao ano passado, quando o estado teve 706 km² de devastação de florestas, a taxa atual representa um crescimento de 23%, o maior registrado desde o ano de 2004, ou seja, em 17 anos o Acre não registrou uma diferença tão grande de um ano para outro nas avaliações do avanço do desmatamento.

Os dados são do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), por meio do Projeto de Monitoramento do Desflorestamento da Amazônia Legal por Satélite (Prodes), que é considerado o mais preciso para medir as taxas anuais de desmatamento. O Prodes define como desmatamento a remoção completa da cobertura florestal primária por corte raso a partir de 6,25 hectares.

Entre os estados amazônicos, as maiores taxas de desmatamento foram observadas no Pará (5.257 km²), no Amazonas (2.347 km²), no Mato Grosso (2.263 km²) e em Rondônia (1.681 km²). O Acre vem logo em seguida, ocupando o quinto lugar, com 871 km². O ano em que o Acre teve o menor índice de desmatamento, segundo o Prodes, foi em 2009, com 167 km².

Dias atrás, o secretário de Meio Ambiente, Israel Milani, disse que o problema dos altos índices de desmatamento não compete somente ao Acre. Segundo ele, os demais estados amazônicos sofreram com a problemática, “alguns um pouco mais e outros menos, dependendo muitas vezes do verão, das condições do que os órgãos fiscalizadores vêm fazendo”.

Ao ac24horas, o secretário afirmou que aguarda dados mais específicos do Inpe para detalhar melhor os locais onde os desmatamentos ilegais se concentraram no Acre. “Estamos aguardando a liberação das bases cartográficas do Prodes/INPE para que possamos estratificar melhor os dados e saber exatamente em que pontos ocorreram os desmatamentos ilegais”.

No Acre, assim como nos outros estados amazônicos, o crescimento dos índices de desmatamento possuem relação direta com as queimadas. Em outubro passado, o chefe da Divisão de Projetos Estratégicos do Inpe, Fabiano Morelli, informou que 69% das ocorrências de fogo no estado têm acontecido predominantemente em áreas recentemente desmatadas.

Morelli também apontou que 35% dos desmatamentos e queimadas registrados no Acre ocorrem em áreas onde o Cadastro Ambiental Rural (CAR) ainda não está declarado. O CAR tem a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

Em toda a Amazônia Legal, a estimativa da taxa do desmatamento do Prodes para o ano florestal 2020/2021 foi de 13.235 km² representando um aumento de 22% em relação ao ano florestal 2019/2020. A maior taxa na série histórica do Prodes para a região foi registrada em 2004, quando 27 mil km² de área desmatada foram apontadas pelo sistema.