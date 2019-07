O programa deve incentivar os produtores a entrarem no agronegócio e aderirem, inclusive, ao sistema agroflorestal, que é considerado sustentável com plantio de alimentos e que o produtor ainda recupera a floresta.

Sobre o total desmatado nos estados, o Amazonas teve o maior percentual registrado, com 30%. Apesar disso, o estado apresentou redução na quantidade de quilômetros quadrados desmatados, que foi 245 km² em junho deste ano e 366 km² no mesmo período ano passado.

Já o Acre representa o percentual de 5% sob os 801 km² desmatados no período avaliado. É o quarto estado com menor percentual, ficando atrás do Tocantins, Amapá e Roraima, todos com 1%.