O período prolongado de chuvas intensas neste ano pode ter contribuído com a queda do desmatamento, uma vez que as ações de desmatamento são mais difíceis de serem executadas nessas condições.

Edmilson Ferreira

Entre agosto de 2018 e abril de 2019 o desmatamento cresceu 125% no Acre se comparado ao período agosto/2017 a abril/2018. Mas não é só no Acre: o Boletim do Desmatamento (SAD) detectou altos índices de desmatamento na Amazônia Legal. O SAD é um sistema desenvolvido e mantido pelo Instituto do Homem e da Amazônia (Imazon).

No período acumulado, que compreende agosto de 2018 a abril de 2019, foram perdidos 2.169 quilômetros quadrados de floresta. Esse número representa um aumento de 20% da área desmatada em relação ao mesmo período no ano anterior. Pará (787 km²), Mato Grosso (502 km²) e Amazonas (353 km²) foram os estados que mais desmataram nestes nove primeiros meses do calendário de desmatamento 2019.

Em abril deste ano, o Acre desmatou 2% de suas florestas.

Em abril de 2019, o SAD detectou 195 km² de desmatamento na Amazônia Legal. Comparado a abril de 2018, quando o desmatamento totalizou 217 km², houve uma redução de 10%. O período prolongado de chuvas intensas neste ano pode ter contribuído com a queda do desmatamento, uma vez que as ações de desmatamento são mais difíceis de serem executadas nessas condições.

A degradação florestal, prática relacionada ao corte seletivo das árvores ou queimadas, somaram 102 km². Roraima lidera o ranking com 86% do total degradado, o equivalente a 88 km².

Comentários