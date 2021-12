Desvio utilizado para escoar produção de moradores é levado novamente por chuvas em Xapuri

“Dedico este momento a todos aqueles que acompanham meu trabalho e me deram a oportunidade de estar aqui representando toda família acreana”. Com estas palavras a deputada Vanda Milani (Solidariedade-Ac) agradeceu nesta quarta-feira (8), o recebimento do prêmio de melhor parlamentar do Estado do Acre concedido pelo Ranking dos Políticos. A solenidade aconteceu no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília.

Bastante concorrido, o evento contou com parlamentares que tiveram maior destaque no Congresso Nacional em 2021. Na avaliação, foram considerados dados sobre presença nas sessões, economia de verbas, processos judiciais e votações dos parlamentares nas decisões das mais importantes para o país

“É extremamente honroso ver meu esforço reconhecido, sobretudo quando se trata de um trabalho parlamentar em prol de toda a população acreana”, acrescentou a deputada.

Ainda segundo Vanda Milani, ela fica ainda mais feliz “ao saber que o ranking inclui bandeiras como antiprivilégio, antidesperdício e anticorrupção, atributos que sempre fiz questão de preservar durante toda minha vida pública”, declarou a parlamentar .

Além de ficha limpa, a deputada se destacou pelo combate à corrupção e pela economia de mais de meio milhão nas verbas de gabinete. Ainda em 2021, ela foi eleita pela Associação dos Municípios do Acre (ASMAC) como a que mais investiu na saúde pública do Acre. E foi a única a ter liberado através do Governo Federal todas suas emendas individuais e coletivas do ano de 2021.

“Minha determinação primeira como parlamentar se confunde com as bandeiras do povo acreano, em seus anseios e necessidades, sempre buscando o melhor para toda a nossa gente e nação brasileira. Tudo pelo Acre e pelo Brasil”, concluiu.

Comentários