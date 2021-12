Detento acusado de estupro a menor é morto por companheiros de cela em Rio Branco

O detento Raimundo Morais de Souza, de 40 anos, foi morto na noite deste domingo, 6, na cela 27 do Pavilhão A, do Complexo Penitenciário de Rio Branco, onde estava preso com outros quatro reeducados.

Raimundo cumpria pena por estupro de uma menor e esse teria sido o motivo alegado pelos outros detentos para justificar o assassinato de Raimundo. De acordo com uma nota divulgada pelo IAPEN, Raimundo também teria mentido aos demais detentos ao informar que tinha tabaco para trocar por alimentos com os companheiros de cela.

A nota do IAPEN diz ainda que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local, mas só foi possível apenas constatar a morte do detento. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) também compareceu para realização de perícia e procedimentos de praxe.

“Diante dos fatos, o Iapen busca contato com a família de Raimundo Morais de Souza para informar sobre o ocorrido e prestará todo o amparo estabelecido em lei. Também se solidariza, manifestando pesar pela perda repentina, desejando que Deus conforte os familiares e amigos neste momento de dor”, enaltece a nota.

De acordo com o Observatório de Análise Criminal do Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público do Acre, há 179 dias não se registrava morte no Sistema Prisional do Acre.

O governo do Estado se pronunciou através de uma nota. Veja abaixo.

NOTA PÚBLICA

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), vem a público informar que:

Rio Branco – Acre, 6 de dezembro de 2021.

Arlenilson Cunha

Presidente do Iapen

