Por Alcinete Gadelha, G1 — Rio Branco

O detento Taylam Silva Flor, de 22 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (9) dentro do Presídio Francisco d’Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco. Segundo a assessoria do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), o preso foi morto no corredor principal do pavilhão B, enquanto se dirigia para o banho de sol e foi atingido por vários golpes de estoque, arma artesanal.