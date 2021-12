Detento monitorado foge em audiência na Cidade da Justiça é ferido com um tiro na perna

Na presença dos familiares, autoridades de Estado, e ao som da banda de música do 4° Batalhão de Infantaria de Selva, 20 militares do Corpo de Bombeiros celebraram a conclusão do 1° Curso de Oficiais Combatentes já realizado com uma formatura de encerramento no estado do Acre, que os agregou ao quadro de aspirantes a oficiais da instituição.

A formatura aconteceu na casa de eventos Maison Borges, ao final da tarde de quinta-feira, 16, onde estiveram presentes o governador Gladson Cameli, ao lado da primeira-dama, Ana Paula Cameli; o comandante geral do Corpo de Bombeiros, Carlos Batista; o secretário de Estado da Fazenda, José Amarízio Freitas; além de professores e diretores do curso, e outros participantes.

Iniciado em 2019, em Goiás/GO, e em meio à pandemia do novo coronavírus, a conclusão do curso que formou 20 candidatos do cadastro de reserva do último concurso de oficiais promovido pela instituição, só foi possível através de um esforço conjunto da equipe de governo. Segundo o governador Gladson Cameli, a gestão tem se pautado numa política de valorização do servidor.

“Fizemos um esforço inicial chamando o cadastro de reserva para reforço do quadro de oficiais do Corpo de Bombeiros, depois enviamos para o curso de formação em Goiás, que parou por conta da pandemia, daí trouxemos de volta para o Acre e aqui mesmo demos prosseguimento ao curso, com toda a estrutura necessária para que hoje formássemos essa 1ª turma em solo acreano, titulada Altaneira”, explicou o governador.

Para o comandante geral do Corpo de Bombeiros, o momento é de gratidão. Em suas palavras ele parabenizou a turma, desejando boas vindas ao quadro de oficiais da instituição e agradeceu ao governo pelo esforço empenhado para a concretização do sonho dos 20 militares em cadastro de reserva que aguardavam ansiosos nas fileiras de convocação.

“É um momento de felicidade e gratidão ao governador do Acre, que fez história na nossa corporação com a realização do 1° Curso de formação para oficiais combatentes. A tropa aumenta, também reforça nosso trabalho, nossos serviços e quem ganha com isso é a população. Meus parabéns aos novos aspirantes! Sejam bem-vindos ao quadro de oficiais da corporação!”, declarou Carlos Batista.

Com 27 anos, o aspirante a oficial Rogério Freitas de Oliveira foi o primeiro colocado no curso e recebeu sua espada de oficial das mãos do próprio governador. “Foi uma etapa difícil, tivemos que deixar a família por quase um ano quando viajamos para Goiás, retornamos e mesmo assim precisamos estar ausentes para terminar o curso. Passamos por várias fases, desde as simples às mais difíceis e estou feliz de estar hoje aqui comemorando nossa vitória. Sou grato à minha instituição e ao governador por tornar esse sonho possível”, finalizou Rogério.

Comentários