Detento monitorado que matou jovem a terçadadas tem prisão preventiva decretada

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica Francisco Carmo da Silva, de 30 anos, teve a prisão preventiva decretada. A decisão foi da juíza da vara de plantão durante audiência de custódia realizada nesta quinta-feira, 16, no Fórum Criminal de Rio Branco.

O acusado pelo homicídio foi encontrado por policiais militares na Rua do Passeio, na região do Taquari, no 2º Distrito da Cidade. O criminoso, que quase foi linchado por populares que ficaram revoltados, matou a golpes de terçado o jovem Fabrício Silva dos Santos, de 20 anos. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira, 19, no Taquari.

De acordo com testemunhas, armado com um terçado, Francisco Carmo invadiu o comércio do pai da vítima e, sem dar qualquer chance de defesa, desferiu vários golpes em Fabrício, que não resistiu aos ferimentos. Na sequência, o autor do assassinato tentou fugir, mas foi detido por populares.

Depois de ser agredido ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco pelo SAMU. Após receber alta foi conduzido sob escolta policial à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Na Defla, Francisco Carmo foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado. Como o detento monitorado foi preso em flagrante, a Polícia Civil terá o prazo de 10 dias para finalizar o inquérito.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários