Ele é acusado de comandar o tráfico de drogas no bairro Esperança

Maxwel Viana do Nascimento, de 33 anos, que havia fugido do presídio Francisco de Oliveira Conde usando as roupas de um agente penitenciário, foi recapturado pela polícia. Sua prisão deve ser apresentada na manhã desta terça-feira (29). Ele é acusado de comandar o tráfico de drogas no bairro Esperança.

No ano passado, poucos dias antes de ser preso oficialmente, Nascimento fugiu de uma abordagem da Delegacia de Repressão ao Entorpecente (DRE) e agradeceu a Deus pelo “livramento” em seu Facebook. O caso repercutiu nas redes sociais país a fora.

Agora após quase quatro meses escondido foi novamente localizado e preso pelo delegado Pedro Henrique Resende.

Não foi informado se a Secretaria de Segurança está investigando o caso.