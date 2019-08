A direção do Instituto de Administração Penitenciária do Acre – IAPEN informou que os detentos do estado do Acre não terão direito a “Saidinha” dos Dia dos Pais.

De acordo como Lucas Gomes -Diretor do IAPEN, a Lei de Execuções Penais garante ao detento quatro “saídinhas”, mas não especifica data, e a direção do IAPEN decidiu por não liberar nenhum detento nesta data, e assim evitar conflitos.