Dois homens detidos em Brasiléia e que não tiveram seus nomes divulgados, denunciados na operação Mão Dupla deflagrada nos estados de Rondônia e Acre, por envolvimento em desvios de recursos públicos, estão à espera de suas transferências.

A equipe do jornal oaltoacre.com esteve na delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia, para tentar falar com o delegado titular, mas, foi informado que as informações seriam repassadas pela assessoria de comunicação de RO, uma vez que a denuncia partiu daquele Estado.

Os dois detidos na fronteia do Acre, foram levados para a sede da delegacia da Polícia Federal na cidade de Epitaciolândia, vizinha de Brasiléia e após pernoitar na fronteira, serão transferidos para a Capital acreana pela parte da manhã desta quinta-feira, dia 11.

Segundo a assessoria da PF, policiais federais deram cumprimento a 7 mandados de prisão e 10 mandados de busca e apreensão nos dois Estados, sendo que duas prisões foram realizadas no interior do Acre. As medidas cautelares foram expedidas pela Justiça Federal de Porto Velho/RO.

De acordo com as investigações, foram firmados contratos entre o DNIT e a empresa investigada, com valor total superior a R$ 186 milhões. Além dos mandados, foi solicitado o bloqueio de mais de R$ 10 milhões, que seriam liberados irregularmente em favor da empresa investigada, evitando assim, o dano ao erário público com o pagamento indevido.

Há indícios de facilitação de servidores públicos na aprovação das medições apresentadas pela empresa investigada. Nessas medições foram detectados serviços prestados com qualidade inferior à contratada e, até mesmo, pagamento por serviços não executados.

Os crimes apurados são de peculato, corrupção ativa e passiva, bem como formação de organização criminosa, se somadas, as penas podem chegar a até 32 anos de prisão.

