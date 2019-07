Foi divulgado nesta sexta-feira, 5, através do Diário Oficial do Estado (DOE), o edital do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) que abre mais um leilão de veículos apreendidos. Desta vez, a ser realizado no município de Epitaciolândia.

O leilão está previsto para ocorrer no dia 23 de julho, às 9h, na Escola Belo Povir, fronteira do Acre. Ainda não foi informada a quantidade de lotes que serão leiloados.

Serão leiloados carros e motocicletas removidos, apreendidos e retirados de circulação por medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Conforme o documento, os veículos estão em estado conservados e aptos para circulação.

A visitação aos lotes vai estar disponível ao público no dia 15 de junho no período de 8h às 12h e de 14h às 16h, no depósito de veículos removidos da 6ª Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN) de Brasileia.

