Leilão está marcado para ocorrer nos dias 8 e 9 de julho, no Teatrão, em Rio Branco. O edital foi publicado na edição desta terça-feira (25) do Diário Oficial do Estado.

Ana Flavia Soares

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre – Detran/AC publicou nesta segunda-feira, 24, no site do Diário Oficial do Estado (DOE), um edital de leilão público de veículos em Rio Branco. O evento será realizado nos dias 8 e 9 de julho, nas dependências do Teatro Plácido De Castro, com início às 9h.

No documento, constam 416 veículos entre carros e motos, todos aptos a circulação, identificados por marca, modelo, ano e placa. O certame é do tipo ‘maior lance ou oferta’. Os lances iniciais variam de R$ 700,00 a R$ 3.800,00.

Os interessados em participar devem realizar a inscrição até o dia 5 de julho. O primeiro passo para participar do certame é fazer o cadastro pelo site do leiloeiro oficial ou pessoalmente na Unidade de Parqueamento do Detran/AC, situado Av. Antônio da Rocha Viana, n° 2005, Jardim Manoel Julião, no horário de 8h às 12h e das 14h às 16h.

Após fazer o cadastro é necessário que o interessado realize a visitação aos lotes, etapa obrigatória para validação da inscrição, que consiste apenas na inspeção visual, não sendo permitido manuseio. Os automóveis estarão expostos para visitação no depósito da Divisão de Veículos Removidos e Leilão, localizado na Unidade Parqueamento do Detran, conforme o horário de funcionamento.

“Recomendamos que o cidadão leia o edital, cumpra as etapas para realizar a inscrição. No primeiro dia serão leiloados os lotes 001 ao 216; no segundo será do 217 ao 416”, explica o diretor de operações do Detran, Isaías Brito.

O edital está disponível na edição nº 12578 de 25 de junho de 2019 do DOE.

Comentários