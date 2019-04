Circular com veículo que não esteja licenciado é infração de trânsito gravíssima

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) alerta que nesta terça-feira, 30, vence o prazo para quitar o licenciamento anual de veículos com placas final 3 e 4.

O documento de Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), de porte obrigatório do veículo e na forma original só é emitido posteriormente à quitação do Licenciamento Anual e demais débitos, incluindo multas já vencidas. Após o pagamento das taxas, o Detran fica responsável pela expedição do CRLV.

“É importante ficar atento aos prazos, circular com veículo que não esteja licenciado é infração de trânsito gravíssima”, alerta a presidente da autarquia, Luiz Fernando Duarte.

Placa 6

A mesma data, 30 de abril, também é o prazo para proprietários com placas final 6 começarem a pagar parcelado em três vezes ou em cota única com 10% de desconto.

Vale destacar que os documentos desses veículos com final 6 só vencem no dia 28 de junho, porém se o proprietário deseja obter desconto de 10% ou parcelamento, devem efetuar o pagamento da primeira das três prestações ou o valor integral até o dia 30 deste mês.

