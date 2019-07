O Departamento Estadual de Trânsito informa aos proprietários de veículos com placa final 7 que esta quarta-feira, 31 de julho, é a data limite para que saldem o licenciamento anual e permaneçam circulando regularmente.

A mesma data é o prazo para quem possui veículo com placas em que o número 9 aparece como caractere final, quitar o licenciamento em cota única com 10% de desconto ou começar a pagar parcelado, em três vezes.

Vale destacar que os documentos dos veículos com caractere final 9 só vencem no dia 30 de setembro, porém se o proprietário desejar obter o desconto ou parcelamento deve efetuar o pagamento da primeira das três prestações ou o valor integral até o dia 31 deste mês.

Para que o veículo continue circulando é necessário pagar as taxas de Seguro Obrigatório, Licenciamento e Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Após a quitação das três taxas é emitido o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), que é o documento do veículo.

“Circular com veículo que não esteja licenciado é infração de trânsito gravíssima, por isso pedimos que os responsáveis fiquem atentos aos prazos, nosso calendário de licenciamento está disponível em nosso site”, ressalta o diretor de operações do Detran, Isaías Brito.

Pagamento

É possível verificar e imprimir o borderô de pagamento dos débitos do veículo por meio do site do Detran. Primeiro passo é acessar o endereço eletrônico, clicar na seção Veículos, logo em seguida em Serviços Online e depois clicar em Emissão de débitos de veículos. Insira a placa e o Renavam do veículo e já será possível imprimir as taxas.

Caso preferir, o cidadão pode imprimir o borderô de pagamento no posto de atendimento de serviços de veículo do órgão, localizado na Avenida Nações Unidas Nº 2710, no bairro 7º BEC ou na OCA.

Confira o calendário de licenciamento 2019

