Ana Flavia Soares

O 4º leilão de veículos do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) será realizado em Epitaciolândia, o órgão publicou nesta quarta-feira, 10, o edital do certame listando 100 automóveis.

O evento será realizado no dia 23 de julho, com inicio às 9h, nas dependências da Escola Estadual de Ensino Médio Belo Povir, situado na Estrada Fontenele de Castro, 521, Loteamento Cruzeiro do Sul, Quadra 7/8, Bairro Vila Vitória, no município de Epitaciolândia-AC.

Os interessados em participar do leilão têm até o dia 19 de julho para fazer o cadastro prévio pelo site da leiloeira oficial ou pessoalmente na 6ª Circunscrição Regional de Trânsito (6ª Ciretran), situada na Rua 12 de Outubro, 635 – Bairro: 03 Botequins, no horário de 8h às 12h e das 14h às 16h.

Após fazer o cadastro, é necessário realizar a visitação aos lotes serão leiloados, etapa obrigatória para efetivar a inscrição. Os veículos estarão expostos para visitação nos dias 15 a 19 de julho, no Depósito de Veículos Removidos, localizado na 6ª Ciretran, conforme o horário de funcionamento.

Vale ressaltar que a visita aos veículos, é permitida somente após o cadastramento do visitante, mediante apresentação de documento de identificação oficial com foto. “Esta etapa é importante para que o comprador conheça os veículos, consiste apenas na inspeção visual dos lotes a serem leiloados, sendo assim, não caberá reclamações posteriores após a compra”, explica o diretor de Operações do Detran, Isaías Brito.

Como funciona

O leilão será do tipo de maior lance ou oferta, os lances iniciais variam de R$600,00 a R$3.500,00. O valor arrecadado em cada lote, individualmente, será utilizado para a quitação dos débitos do veículo gerados até a data do leilão, depositando-se o restante, se houver, em conta junto ao Banco do Brasil S.A, em nome do proprietário anterior, na forma da lei. Os débitos serão quitados, proporcionalmente conforme dispõe a Lei Federal nº 13.160/2015.

