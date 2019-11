O aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) ganhou novas funcionalidades esta semana. Desde segunda-feira, 18, passou a alertar os usuários quando a CNH estiver próxima do vencimento, além de avisar o condutor em caso de recall do automóvel.

A novidade foi anunciada durante a abertura do evento Salão Duas Rodas pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), em São Paulo. A medida faz parte do Programa de Transformação Digital do Governo Federal e tem como objetivo uma comunicação mais ágil com cidadão, além de reduzir processos e gerar mais economia aos cofres públicos.

“Os usuários devem fazer a atualização do aplicativo para ver as novas funcionalidades. Para algumas pessoas a atualização já está disponível, para outras ainda não, mais durante os próximos dias é estará”, explica a coordenadora de Habilitação e Renach do Detran Acre, Juliana Gurgel.

O aplicativo está disponível gratuitamente nas lojas oficiais da Apple Store para aparelhos iphone e do Google para aparelhos Android.

Saiba o passo a passo para obter a CNH digital

Primeiro passo

Baixar o aplicativo CNH digital no celular, fazer o cadastro, inserindo dados como CPF, data de nascimento, nome completo, e-mail e escolher uma senha.

Segundo passo

Após fazer o cadastro, o condutor deve esperar o e-mail com link para ativação, que será enviado para o endereço eletrônico que foi informado no ato do cadastro. Depois é só acessar o link e confirmar o cadastro.

Terceiro passo

Agora basta acessa o app, inserindo a senha e e-mail escolhido, depois incluir dados da CNH e pronto! Já está em suas mãos seu documento digital.

