O Diário Oficial do Acre publicou nesta terça-feira, dia 29, três portarias com a suspensão de dezenas de motoristas acreanos. São quase 100 condutores autuados pelo órgão e que agora ficarão impedidos de dirigir. As portarias já estão valendo.

Segundo publicado, os condutores devem entregar as carteiras de habilitação na Corregedoria do Detran para começarem a cumprir a punição. Os motoristas estão proibidos de conduzir veículos automotores sob pena de cassação definitiva do direito de dirigir.

O Detran destacou que, após as punições serem cumpridas, todos poderão voltar a dirigir, sem impedimentos a isso.