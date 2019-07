A contar da data de instalação, o semáforo deve funcionar com a luz amarela intermitente nos próximos 14 dias

Da redação com Marcus José

Com a autorização dada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/Ac) – inicia nesta segunda-feira (1/07) as obras de implantação do primeiro conjunto semafórico na Avenida Dr. Manoel Marinho Montes e Ruy Lino em Brasiléia com parceria com a prefeitura do município.

A contar da data de instalação, o semáforo deve funcionar com a luz amarela intermitente nos próximos 14 dias, seguindo as normas do manual brasileiro de sinalização, para que os cidadãos se adaptem à presença do equipamento. Logo após esse prazo, o equipamento passará a funcionar normalmente.

De acordo com a gerente da 6ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Brasileia, o local apresenta grande fluxo de pessoas e veículos leves e pesados, principalmente no horário de pico, ocasionando acidentes. A cidade tem cerca de 25 mil habitantes e possui a quinta maior frota de veículos do estado.

A implantação da sinalização foi uma reivindicação da população do município atendida pelo governo do estado em parceria com a prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem (PT), onde terão dois pontos já discutidos nas duas principais avenidas de Brasiléia, com 8 semáforo “a ser instalados”, os munícipes solicitavam melhorias no trânsito da cidade, principalmente na Av. Ruy Lino e Av. Dr. Manoel Marinho Montes. “Agora vai ser mais fácil atravessar a rua em segurança, aqui é um local muito movimentado em frente a uma escola e uma das principais avenida da cidade”, afirma o trabalhador autônomo, Antonio da Rocha e Silva.

Além do sinal luminoso, o Detran/AC planeja realizar mais ações no município. “Nosso objetivo é garantir a fluidez e a segurança no trânsito, trabalhamos diariamente para diminuir os índices de acidentes nas vias”, ressalta o diretor de operações do Detran/AC, Isaías Brito.

Brasileia já tem sistema digital de habilitação, objetivo da implantação foi trazer maior celeridade ao processo

O sistema digital de provas teóricas, biometria e fotografias foi implementado na 6ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Brasileia. A partir de agora, as provas serão realizadas no computador e os processos de habilitação são cadastrados diretamente no sistema do Detran, já com a impressão digital do condutor.

O objetivo da implantação é trazer maior celeridade ao processo, uma vez que, antes de o sistema entrar em vigor, os processos eram encaminhados a Rio Branco para realização de procedimentos complementares, sendo reenviados a Brasileia somente depois de todos esses trâmites concluídos.

A gerente da Ciretran de Brasileia, acrescenta que, antes das provas digitais, era necessário aguardar um mês inteiro para fazer um “provão” com todos os candidatos à obtenção de CNH. “Hoje, passamos a fazer os exames todos os dias, de segunda a sexta-feira, de hora em hora”, afirmou. Queiroz ressalta ainda que o sistema traz mais garantia, controle e segurança no procedimento para obter, renovar, adicionar ou mudar categoria da habilitação.

Além de Brasileia, Rio Branco e Cruzeiro do Sul já possuem o sistema digital. A 6ª Ciretran atende não somente os candidatos à primeira habilitação e condutores habilitados de Brasileia, mas também de cidades próximas, como Epitaciolândia e Assis Brasil.

Comentários