O Departamento Estadual de Trânsito no Acre (Detran), notificou mais de 8 mil proprietários de veículos, por infração, que tiveram os seus recursos indeferidos ou não foram localizados pela autarquia para ficarem cientes das multas e procurarem regularizar as suas situação. A lista completa está no Diário Oficial do Acre, desta quarta-feira (9).

Os autuados, têm até 30 dias para apresentar recurso de multa, por escrito, perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações – Jari/Acre.

O Recurso, deverá ser instruído com no mínimo: o requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado dos seguintes documentos:

a) cópia do auto de infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa do veículo, ou de outro documento que conste a placa do veículo ou o número do auto de infração;

b) cópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH ou outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação;

c) procuração, quando for o caso;

d) cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo).

Para saber se o seu veículo consta na relação de infrações de trânsito do Detran/AC, basta acessar o D.O.E a partir da página 21.