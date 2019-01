Os proprietários ou motoristas notificados terão até 15 dias para apresentarem defesa junto ao órgão.

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre (Detran/AC) publicou nas edições do Diário Oficial (DOE) desta quarta e quinta-feira, dias 08 e 09, cerca de 10 mil notificações com as placas e infrações cometidas pelos condutores.

Os proprietários ou motoristas notificados terão até 15 dias para apresentarem defesa junto ao órgão. O formulário de defesa da autuação deverá ser instruído com no mínimo o requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado dos documentos exigidos nos editais.

Toda a documentação para recurso pode ser obtida diretamente no site da instituição, o www.detran.ac.gov.br. O órgão faz a notificação pelo Diário Oficial porque não conseguiu entregar as notificações por meio dos Correios.

Veja a lista completa clicando aqui.

Comentários