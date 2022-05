Detran realiza ação educativa em alusão ao Maio Amarelo

Na ação, os orientadores e agentes de trânsito abordaram motoristas, pedestres e ciclistas, levando mensagens de conscientização para um trânsito mais seguro.

“Durante todo o mês de maio estaremos intensificando nossas ações educativas, conversando com a população e todos os envolvidos no trânsito, com o objetivo de salvar vidas”, afirmou a educadora de trânsito Saliane Fraga.

Com uma vasta programação para o mês, o Detran levará ações para diversos municípios do estado, com blitzes educativas, ações em escolas e palestras em empresas, além da campanha no formato digital.

O pedestre Tiago Araújo, abordado durante a ação, falou sobre a importância das atividades educativas. “Essas campanhas são eficazes, pois o trânsito é algo muito sério e muita gente com pressa acaba cometendo imprudência e esquecendo que o mais importa é a vida”, ressaltou.

Maio Amarelo

O Movimento Maio Amarelo tem o objetivo chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. Em 2022, a campanha está em sua 9ª edição, com o tema Juntos Salvamos Vidas.

No Brasil, o movimento é organizado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), com o apoio da Confederação Nacional do Transporte (CNT), do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat), e da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), além de diversos parceiros.