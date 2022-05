Detran suspende CNH de 51 motoristas no Acre; veja a lista

“Hoje, com muita alegria, anunciamos o início das obras no estacionamento, com uma parte coberta para ônibus. O nosso governo tem compromisso com os usuários e os funcionários do Hemoacre”, ressaltou o secretário da Seinfra, Cirleudo Alencar.

O titular da Seinfra, junto à equipe de engenharia, esteve no local para uma visita técnica e para uma reunião com a direção administrativa do Hemoacre antes do serviço ser executado.

“Estaremos acompanhando a obra da empresa que executará o serviço, iniciando com esta visita técnica e, paralelo a isto, conforme o governador Gladson Cameli havia orientado, iniciaremos a obra em todo o estacionamento para garantir conforto também aos usuários, àquelas pessoas que estão fazendo a sua parte doando sangue e salvando vidas”, explicou.

Alencar agradeceu os recursos de ordem do deputado federal Alan Rick.

“Conseguimos finalizar o processo licitatório para a coberta do estacionamento do ônibus que faz a coleta, um belíssimo trabalho, fruto também da emenda do deputado federal Alan Rick”, ressaltou.