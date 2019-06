A Diocese de Rio Branco e Família Franciscana do Acre, em celebração ao Centenário da presença da Igreja Católica na Região do Acre e Purus (1920 – 2020), com a chegada das primeiras missionárias Servos de Maria, realizaram a Romaria “Rumo ao Centenário” ao Santuário de São Francisco de Assis, km 04, em Brasileia, neste sábado, 15.

Onde contou a presença de milhares de romeiros vindo do estado inteiro de ônibus e de carro, mais de 20 padres de diversas Paróquias da Diocese de Rio Branco, o Pároco, Padre Moacir Carreiro, o Bispo Dom Joaquín Pertíñez Fernández, que presidiu a santa missa campal e a Prefeita Fernanda Hassem e outras autoridades, militares, civis que participaram do evento religioso e que teve a transmissão ao vivo pela Rádio Aldeia FM de Brasileia.

A Romaria “Rumo ao Centenário”, contou com a presença da relíquia de São Francisco de Assis (1182-1226) que tem como tema: “Como Igreja de Rio Branco, caminhamos com São Francisco para uma Ecologia Integral”. A peregrinação da relíquia (parte do corpo do santo) ocorre em comemoração ao jubileu dos 800 anos da Ordem Franciscana Secular (conhecida como Terceira Ordem Franciscana) que ocorrerá em 2021.

Comemorando a preparação ao Centenário da Igreja Católica na Região do Acre e Purus e com a presença da relíquia de São Francisco de Assis, pode-se remontar à história do estado do Acre. No processo da chegada dos primeiros nordestinos para a exploração da borracha e fixação no território do Acre, no final do século XIX, estes bravos heróis da floresta trouxeram sonhos, esperanças e a sua fé, companheira de tantas lutas. São Francisco de Assis, um dos santos mais conhecidos e admirados por nosso povo, era sinal da fé cristã e elemento de ligação com a terra natal, lembrando sempre de São Francisco das Chagas ou de Canindé, mas é o mesmo São Francisco que nasceu na cidade italiana de Assis.

As relíquias de São Francisco

A relíquia de São Francisco de Assis (um oratório contendo uma imagem do santo e um relicário contendo um fragmento de osso do fêmur de Francisco, vindo de Assis – Itália) chegou ao Acre no dia 27 de maio e logo seguiu para a Diocese de Cruzeiro do Sul onde permanece até o dia 03 de junho. De 03 a 16 de junho, a relíquia de São Francisco ficará na Diocese de Rio Branco, onde serão desenvolvidas inúmeras atividades a cargo da Ordem Franciscana Secular e Família Franciscana do Acre.

Quem foi São Francisco de Assis?

São Francisco de Assis (Assis, 1181 ou 1182 — 3 de outubro de 1226), foi um frade católico da Itália. Depois de uma juventude irrequieta e mundana, e a partir do encontro com o Senhor Jesus, voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, amor aos pobres, inaugurando um caminho fecundo de viver o Santo Evangelho. Muitos irmãos e irmãs de todos os tempos se inspiram no exemplo de Francisco, para seguir mais fielmente Jesus Cristo. Francisco, renovou de forma santa o Cristianismo de sua época, e fundou um ordem (família) de irmãos e irmãs, mais conhecidos como franciscanos e franciscanas.

Com o hábito da pregação itinerante, quando os religiosos de seu tempo costumavam fixar-se em mosteiros, e com sua crença de que o Evangelho devia ser seguido à risca, imitando-se a vida de Cristo, desenvolveu uma profunda identificação com os problemas de seus semelhantes e com a humanidade do próprio Cristo. Sua atitude foi original também quando afirmou a bondade e a maravilha da Criação num tempo em que o mundo era visto como essencialmente mau, quando se dedicou aos mais pobres dos pobres, e quando amou todas as criaturas chamando-as de irmãos.

Mesmo depois de 800 anos, seu exemplo e testemunho de seguidor de Jesus são atuais e motivam homens e mulheres ao redor do mundo. Francisco, não é somente um homem da Igreja, mas um homem da humanidade. Seu encantamento com o Amor maior e sua entrega perfeito ao Amado questionam nosso jeito de ser cristão, em um tempo marcado por grandes e profundas crises.

(Assessoria)

Comentários