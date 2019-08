O Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Acre (Sindpan/AC), disponibilizou na entrada da ala vertical do novo Pronto-Socorro de Rio Branco que será inaugurado pelo governador Gladson Cameli na tarde desta terça-feira, 6, dez bolos produzidos por padarias acreanas simbolizando cada ano de atraso da obra que iniciou no governo de Binho Marques em 2010, perdurou por todos os dois mandatos de Sebastião Viana e só foi finalizada agora, em 2019.

Uma mesa foi montada para que os “bolos do atraso” ficassem expostos para que todos pudessem ver e também apreciar logo mais. O Sindicato é um dos que compõe a Federação das Indústrias do Acre (FIEAC).

Nos bastidores, interlocutores afirmam o ato tem o objetivo de alfinetar as gestões do Partido dos Trabalhadores que comandaram o Estado nos últimos 20 anos.

