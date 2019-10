Celebrado a cerca de cinco décadas na fronteira, o dia de São Francisco, o protetor dos animais que abdicou de uma vida irrequieta e mundana, para uma vida religiosa de completa pobreza, se tornando um frade com a missão de pregação itinerante, tem o seu dia pelos católicos.

Sob o comando do padre Moacir Carreiro, a Paróquia de Nossa Senhora das Dores localizada na cidade de Brasiléia, celebrou o dia de São Francisco de Assis com a tradicional procissão até o seu santuário erguido na BR 317, no km 5 da Estrada do Pacífico.

Como de costume, fieis e devotos participam da caminhada para agradecer graças alcançadas louvando e orando a Deus, seguido de orações e cânticos. A imagem do Santo é conduzida por de pessoas que reversam até o final.

A missa celebrada pelo Padre Moacir no santuário, contou com o apoio de mais dois, vindo de outras cidades do Brasil. Durante sete dias, a Paróquia organizou uma programação no local.

Como todos os anos, o evento conta com o apoio da Polícia Militar, Ciretran, Prefeitura Municipal, empresários, fieis e devotos.

Veja vídeo e fotos.

