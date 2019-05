A Venezuela vive a maior crise de sua história. O país que há pelo menos 3 anos passa por problemas de desabastecimento, apagões elétricos e uma gigantesca instabilidade política viveu, nesta terça-feira (30), seu momento mais tenso.

Tudo começou quando o autoproclamado presidente do país, Juan Guaidó, declarou contar com o apoio de militares e convocou a população as ruas. O vídeo foi publicado no Twitter nas primeiras horas da manhã desta terça.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) April 30, 2019

Instantaneamente, as autoridades do governo de Nicolás Maduro caracterizaram a fala de Guaidó como uma tentativa de golpe a Constituição do país.

A partir desse momento foi desencadeada uma onda de violência por diversas partes da Venezuela, mas principalmente na região de Caracas, capital da nação caribenha.

Multidões de opositores se aglomeravam pelas ruas do país, enquanto setores do Exército e chavistas reagiam. Houve explosões, atropelamentos, tiros e muitos feridos.Nas redes sociais, Ruan Guaidó disse que o dia marcava o início da fase final da chamada “Operação Liberdade”.

Os acontecimentos geraram reação em todo o mundo. A Rússia acusou a oposição liderada por Guaidó de agir com violência, os Estados Unidos, por outro lado, apoiaram as atitudes do presidente autoproclamado.

Liderados pela Organização dos Estados Americanos (OEA) e pelo grupo de Lima, a maior parte dos países da América Latina demonstraram apoio a Guaidó. Entre eles, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. No Twitter, ele escreveu que “o Brasil está ao lado do povo da Venezuela, do presidente Juan Guaidó e da liberdade dos venezuelanos”.