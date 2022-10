Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher alerta para agressões

No início da tarde de hoje (10) o saguão do Aeroporto de Congonhas ainda estava lotado e com longas filas, reflexo da interdição da pista ontem (9). Às 13h32 de ontem um avião de pequeno porte estourou um pneu mantendo a pista principal interditada até as 22h18, provocando o cancelamento de diversos voos.

A influenciadora digital Letícia Kava disse que estava dentro de outro avião no momento do acidente. Segundo ela, a tripulação e os passageiros do voo com destino a Curitiba ficaram algumas horas dentro da aeronave sem informações se seria possível decolar ou não. “A gente ficou no avião desde o meio dia e pouco até as 15h. O piloto não recebia notícias”, disse.

Letícia teve que esperar mais 4 horas para conseguir a remarcação do voo para hoje, às 15h. “Voltamos para o aeroporto e ficamos até as 19h para resolver”, disse. O novo horário fará com que ela perca o ônibus para cidade onde mora, Irati, a cerca de 150 quilômetros de Curitiba.

A médica Tereza Barreto perdeu o voo que seguia ontem, às 20h10, para Salvador. No final da manhã, ela esperava em uma longa fila para os guichês da companhia aérea. “Fiquei ontem umas duas horas na linha [tentando falar com a empresa por telefone], e não consegui, desisti. Fiquei, hoje, mais 1 hora, só que a funcionária não conseguiu concluir o processo”, disse a passageira quando já estava há mais de 2 horas e 30 minutos em pé na fila. “Tinha agenda o dia todo de pacientes e tive que remarcar todo mundo”, disse.

O vendedor Murilo Tachine também tinha um voo por volta das 20h de ontem para o Aeroporto de Navegantes, em Santa Catarina. “Chegamos umas 19h e não dava nem para andar”, disse sobre a situação que enfrentou ao ir para o Aeroporto de Congonhas ontem. “A gente pegou um hotel por conta própria”, disse, acrescentando que diante do cenário nem tentou obter apoio da companhia aérea. “A gente até presenciou umas brigas”, lamentou ao descrever o clima no terminal na noite de ontem.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), somente ontem foram cancelados 73 voos que deveriam sair do aeroporto e 67 previstos para chegar no terminal. Hoje, o aeroporto seguiu operando com dificuldades e dezenas de voos, entre partidas e chegadas, foram cancelados ou tiveram grandes atrasos.

Investigação

O acidente está sendo investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes (Cenipa) da Aeronáutica. Cinco pessoas estavam no avião quando a aeronave saiu da pista e parou na área de taxiamento (deslocamento em solo das aeronaves) do aeroporto. Ninguém ficou ferido.

