Publicação foi assinada pelo secretário de saúde

Foi publicado na edição desta terça-feira (7) do Diário Oficial do Estado do Acre a anulação do processo seletivo simplificado de caráter temporário da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

A decisão está assinada pelo Secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene e pela Secretária de Estado de Gestão Administrativa, Maria Alice.

As vagas supririam as necessidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e das Unidades Básicas de Saúde (UBS), em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasileia, Feijó, Jordão, Sena Madureira, Tarauacá, Santa Rosa do Purus, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

O processo seletivo recebeu quase 20 mil inscrições e havia sido suspenso temporariamente após denúncias dos inscritos de supostas irregularidades. A Sesacre chegou a divulgar o resultado preliminar no último dia 24, no Diário Oficial.

As vagas eram para agente administrativo, auxiliar em saúde bucal, técnico em laboratório, técnico de radiologia, técnico em enfermagem, biólogo, biomédico, contador, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, médico e médico especialista.

Segundo a publicação os candidatos podem obter informações do processo seletivo junto à Sesacre, pelo telefone (68) 3215-2647 ou ainda junto a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa, por meio do telefone (68) 3215-4031

ou por meio do endereço eletrônico: [email protected].

Fonte: agazeta.net

