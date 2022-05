Dignidade: Governo do Acre inicia obras de infraestrutura no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), vem promovendo uma série de obras em parceria com as prefeituras. Em Assis Brasil, é iniciada nesta quarta, 18, no Bairro Bela Vista, a operação de pavimentação asfáltica com drenagem na Rua Juvenal Duarte, com quase um quilômetro de extensão.

“Vamos usar toda a infraestrutura necessária, fazendo 260 metros de drenagem nesta rua e fazendo toda a parte de revestimento asfáltico. É ordem do governador e do nosso secretário trazer melhoria para a população e fazemos o trabalho com todo carinho, para que a obra saia em perfeita condição”, ressaltou.

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, enfatizou a importância da parceria com o governo do Acre para a execução de obras de infraestrutura.

“Há alguns meses nós estivemos junto com o secretário da Seinfra, Cirleudo Alencar, e o secretário do Deracre, Petronio Antunes, e toda uma equipe enviada pelo governador Gladson Cameli para ver algumas demandas, em especial a questão da pavimentação de ruas. Hoje estamos aqui para lançar as obras, para começar o asfaltamento com drenagem, meio-fio e sarjeta, aqui na Rua Juvenal Duarte. Esta rua é de suma importância para o Bairro Bela Vista. É uma das ruas que dá acesso aos moradores que estão nesta parte da cidade”, comemorou.

A intervenção, que gira em torno de R$ 1,5 milhão de investimento, atenderá uma comunidade que vê pela primeira vez uma máquina chegar ao local para pavimentar a via. Moradora da rua contemplada há 50 anos, Maria Rodrigues Menezes agradeceu ao governo a importância demonstrada à comunidade.

“Só tenho a agradecer porque é legal para a gente. A rua estava feia demais. Quando está no inverno a gente só anda na lama. Agora vai acabar a poeira, a lama e vai ficar muito bom”, contou.

O gestor da prefeitura analisou o início das obras tanto como um benefício para melhorar a trafegabilidade na região, quanto uma oportunidade de gerar emprego e renda. Ele afirmou, ainda, que o serviço é um presente para a cidade, que completou 46 anos na última semana.

“Já é possível ver o reflexo das obras do governo aqui no município de Assis Brasil impactando positivamente a nossa economia. Há vários anos essa rua estava esquecida e trazendo transtornos e, também, deixando a população no período de inverno praticamente isolada. Agradecemos o empenho do Estado para ajudar o povo de Assis Brasil”, concluiu.