“No cenário atual eleitores têm medo do futuro e, políticos têm medo do passado.”

Dimas Gurgel

Misturados, mas não unidos.

Na região do Alto Acre e sobretudo na fronteira, o que não falta são opções de candidatos para ocupar a função pública de deputado estadual na Assembléia legislativa do Acre (ALEAC).

É um direito constitucional

Verdade que nossa Carta Magna permite que todo cidadão do País, desde que não seja (FICHA SUJA), possa se apresentar em uma eventual candidatura, logo, o eleitor deve analisar.

Pra Refletir

Em 2016 o número de eleitores somados entre os municipios de Brasiléia e Epitaciolândia era de 29.172, números que aumentarão em 2018, isso faz com que na teoria, a fronteira tem condições de ocupar algumas cadeiras na (ALEAC).

“Os Caciques”

Não há como negar em todo grupo seja politico ou não, existe os “Caciques”, Antônio Pedro (DEM), Leila Galvão (PT) e Manoel Moraes (PSB), são nomes bastante cogitados dentro de seus respectivos partidos,se irão retornar ou não,vai depender do povo.

Dados de 2014 para deputado estadual.

Campo de Guerra!

Um lugar que deveria ser considerado “Social” vem se transformando em um verdadeiro Campo de Guerra por conta de Politica.assim tem se tornado as redes sociais nos últimos dias…

Sonho se tornando pesadelo…

Não está sendo fácil o dia dia de estudantes de medicina, sobretudo financeiramente, a alta do dólar tem afetado o orçamento já apertado de algumas familias.

Cada dia mais dificil

Em conversa com um dos estudantes que cursa faculdade de medicina na cidade de Cobija, capital do departamento de Pando,foi dito que está cada vez mais dificil continuar, tendo em vista o aumento acentuado do dólar, “Tudo tá caro, o orçamento que já era no limite, não supre mais as despesas, sendo necessário buscar ajudas como empréstimos e vendas de bens” Declarou o estudante.

Venezuela!

O presidente Michel Temer afirmou nesta quarta-feira que o governo estuda limitar a entrada de venezuelanos a um determinado número por dia na fronteira em Roraima devido à crise provocada pelo grande influxo de pessoas que entram no Brasil a partir do país vizinho.

Agindo certo…

Segundo o presidente, o governo cogita distribuir senhas para limitar as entradas por dia na fronteira em Pacaraima, onde a crise imigratória ganhou contornos violentos depois que venezuelanos foram expulsos do acampamento que ocupavam, sendo forçados a fugirem de volta para o lado venezuelano.

Temer fez as declarações em entrevista à Rádio Jornal, de Pernambuco, um dia após determinar o uso das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem em Roraima.

O presidente afirmou que decidiu pelo uso dos militares porque as “coisas estavam caminhando para ritmo desagradável” em Roraima.

Comentários