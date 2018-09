“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar”

Nelson Mandela

No Chile!

A Câmara de Deputados chilena aprovou nesta quarta-feira a Lei da Identidade de Gênero que permite a mudança de nome e sexo para maiores de 18 anos e de menores entre 14 e 18 anos com autorização dos pais ou tutores legais.

Cada um, cada um…

O projeto, que já havia recebido sinal verde do Senado no início de setembro, foi aprovado com 95 votos a favor e 46 contra no final de um acalorado debate no parlamento de Valparaíso.

Epitaciolândia

Realizou uma das maiores festas de sua história com rodeios e diversões em geral, além de girar a economia local que passa por dificuldades como todo o País, desfiles encantou o público que lotou a festa.

Para todo gosto…

A festa foi para todos os gostos e públicos, o público evangélico não ficou de fora com atrações nacionais, festa bonita, parabéns aos organizadores…

“Outra Dilma não”

“Não é assim [uma eventual eleição de Haddad] que vamos sair dessa encalacrada. […] O Brasil não aguenta outra Dilma, uma pessoa que é indicada“, disse o pedetista. Quando questionado sobre os paralelos feitos entre si e a petista, afirmou que o período de Dilma no Planalto foi “desastrado” e que fica ofendido com a comparação.Finaliza Ciro Gomes.

Sobre o PT e Lula, o candidato do PDT foi ainda mais incisivo. Disse que o partido “tenta fraudar a ideia de Lula vítima” e insulta os eleitores ao fazê-lo. Em sua interpretação, o PT tentou manipular o eleitor ao manter Lula como candidato inscrito na chapa até o último momento possível –Lula foi barrado pelo TSE e Haddad só foi confirmado candidato na 3ª feira (11.set), limite do prazo.

ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DA CORRUPÇÃO 2017:

BRASIL CAIU DA 79ª PARA A 96ª POSIÇÃO NO RANKING MUNDIAL

O Índice de Percepção da Corrupção (IPC) é a mais duradoura e abrangente ferramenta de medição da corrupção no mundo. Ela existe desde 1996 e reúne, neste ano, resultados de 180 países e territórios. Também é a mais utilizada por tomadores de decisões nos setores público e privado para avaliar riscos e orientar suas ações. E serve, principalmente, para manter o tema da luta contra a corrupção na agenda global e motivar cidadãos a cobrarem respostas de seus governantes.

Mapa de pontuação segundo o IPC 2017: quanto mais próximo do vermelho, maior a percepção da corrupção naquele país.

DIVIDIR PARA ESTANCAR: A ESTRATÉGIA DA VELHA POLÍTICA

AMEAÇA AVANÇOS NO COMBATE A CORRUPÇÃO

O Brasil caiu 17 posições no IPC este ano em comparação ao ano anterior. A pontuação passou de 40 para 37. Apenas Libéria e Bahrein mostraram recuo maior que o brasileiro, de 32 e 33 posições, respectivamente. Esse resultado acende um alerta de que os esforços notáveis do país contra a corrupção podem de fato estar em risco. Não houve, em 2017, qualquer esboço de resposta às causas estruturais da corrupção no país. Ao contrário, a velha política que se apega ao poder parece mais unida do que nunca no propósito de impedir os avanços e “estancar a sangria”. Enquanto isso, a sociedade se mostra cada vez mais dividida pela polarização exacerbada do debate público, enfraquecendo a pressão social por mudanças efetivas.

O contexto eleitoral de 2018 traz novos riscos, mas também oportunidades. O país pode se empenhar num processo de renovação democrática, elegendo quadros políticos que representem a pluralidade da sociedade brasileira, mas que tenham em comum o compromisso real com a luta contra a corrupção e com a promoção do interesse público.

Dólar

O fluxo cambial do ano até o dia 6 de setembro ficou positivo em US$ 23,320 bilhões, informou nesta quarta-feira, 12, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 3,097 bilhões.

A saída pelo canal financeiro neste ano até 6 de setembro foi de US$ 13,281 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 347,513 bilhões e de envios no total de US$ 360,794 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 6 de setembro ficou positivo em US$ 36,601 bilhões, com importações de US$ 119,319 bilhões e exportações de US$ 155,920 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 25,039 bilhões.

