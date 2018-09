“O PT imaginava o Juíz Sérgio Moro preso e, Lula Presidente”

Dimas Gurgel

Imaginária perseguição

Nas decisões, assinadas no último dia 12 e nesta terça-feira, 18, Moro diz que Lula prefere “refugiar-se na condição de vítima de imaginária perseguição política”, ao invés de esclarecer os fatos e os motivos relativos as apurações. “Ao contrário, ao invés de esclarecer os fatos concretos e contribuir com a elucidação da verdade, prefere a Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva apelar para a fantasia da perseguição política”, afirma Moro na decisão que mantém com ele a ação em torno do sítio em Atibaia.

“Nem a pau Juvenal”

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, fez duras críticas ao PT e afirmou que não apoiaria Fernando Haddad (PT) no 2º turno “nem a pau”.

Palavras de Ciro…

“Eu ser vice dele [Fernando Haddad]? Em nenhuma circunstância… O Haddad aceitou desenvolver 1 papel que eu considero que o diminui profundamente. Esse papel foi oferecido a mim, esse é 1 fato real. O Lula –via Dilma Rousseff, via Roberto Requião, via Gleisi Hoffmann– me cercou por todos os lados para eu aceitar ser o vice dele de araque”, disse.

As declarações foram dadas em sabatina realizada pelo portal G1 e pela rádio CBN na manhã desta 4ª feira (19.set.2018).O tom é bem distinto do adotado por Fernando Haddad, que já disse que apoiaria Ciro caso o pedetista fosse para a 2ª etapa do pleito.Ciro afirmou ser diferente do candidato petista por sua história de vida e sua política de êxito.

São pelo menos 15

Uma coisa o povo da fronteira não poderá reclamar após as eleições, o que não falta são opções de nomes para votar no grande dia da democracia.

Volta ou não volta?

Esse parece ser a grande incógnita para alguns deputados que tentam continuar após janeiro de 2019, não é diferente nas ruas de Brasiléia e Epitaciolândia em prol do nome da deputada Leila Galvão (PT), para uns Leila está mais fortalecida, já para outros a deputada corre sério risco de perder a cadeira na Aleac.Simples assim…

Na princesinha…

Na minha querida e amada Xapuri não é diferente, a cidade sempre manteve uma ou mais cadeiras na (ALEAC), o debate na rua é o mesmo da fronteira, mas em torno dos deputados Antônio Pedro (DEM) e Manoel Moraes (PSB).

Os números não mentem…

De acordo com a última pesquisa Data Control, o futuro governador do estado Acre será Gladson Cameli, os números mostram que Cameli poderá vencer já no primeiro turno.

Uma coisa é certa

O próximo governador do Acre terá muito trabalho pela frente, o que não vai faltar são problemas acumulados durante anos, todos sabemos disso.

Não é o Paraíso!

O Acre não é o Paraíso como muitos dizem, temos os três pilares de um estado totalmente deteriorado, educação, saúde e segurança, basta olhar os números, recentemente a Capital Acreana Rio Branco, foi considerada a capital mais violenta do País.

Os 10% mais ricos da população brasileira respondem por 51,5% da desigualdade de renda total do país, uma das mais altas do mundo.

É o que revela um estudo inédito publicado pelo Instituto de Pesquisa Aplicada (Ipea). Esse percentual é maior do que o encontrado em outros países, como Estados Unidos (45%), Alemanha (44%) e Grã-Bretanha (41%). A pesquisa ainda constatou que a maior parte desse contribuição está na metade mais rica do grupo abastado (no 5% do topo), que responde por mais de 45% do índice de desigualdade.

Os dados foram medidos por um indicador ainda pouco utilizado na literatura socioeconômica, a J-divergência, a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE, entre 1981 e 2015. Diferentemente de outros índices utilizados no mundo para aferir o tamanho da desigualdade, como o Gini, a J-divergência consegue, a partir de dados amostrais, estimar quanto da disparidade total vem de cada pessoa ou de cada grupo, definido por faixas de renda. “Ela compara a distância da renda de cada indivíduo com a média de renda do país [o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em 1.268 reais em 2017].

Em 2017, uma minoria mais rica formada por 10% dos brasileiros detinha 43,3% da renda total do país. Na outra ponta, os 10% mais pobres detinham apenas 0,7% da renda total.

