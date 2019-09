A Receita Federal paga nesta segunda-feira (16) as restituições do 4º lote do Imposto de Renda 2019 aos contribuintes acreanos. Também estão no lote restituições de 2008 a 2018 que haviam caído na malha fina e foram regularizadas.

O pagamento será feito na conta bancária indicada pelo contribuinte ao fazer a declaração. São cerca de R$ 7 milhões em circulação a partir de hoje no Acre.

Comentários