A diplomação dos candidatos que saíram vitoriosos na eleição do último dia 7 de outubro no Acre vai acontecer em solenidade organizada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no Teatro da Universidade Federal do Acre, o Olindão. A diplomação é a fase que antecede a posse do vencedor.

No evento, o político recebe um diploma com a assinatura do presidente do tribunal eleitoral confirmando a votação nas urnas. O documento ”atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo”, conforme explica o site do TSE. “A entrega dos diplomas ocorre depois de terminado o pleito, apurados os votos e passados os prazos de questionamento e de processamento do resultado das eleições.”

Vão ser diplomados os vencedores para os cargos de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e seu vice. Na disputa majoritária os eleitos para o Senado foram Sérgio Petecão (PSD) e Márcio Bittar (MDB). O próximo ocupante do Palácio Rio Branco será Gladson Cameli (PP), tendo como vice Major Rocha (PSDB).

