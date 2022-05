Direito á saúde: Paciente consegue na Justiça o fornecimento de remédio para urticária

Os 106 anos da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) é um evento histórico para a corporação. Fundada em 1916, a PMAC é uma das polícias que mais contribuem para a diminuição da violência no Brasil, de acordo com o Mapa da Violência.

O governo do Acre, para comemorar a data, e também reafirmar os compromissos institucionais com a organização, destinou mais de R$ 8,5 milhões em investimentos para reformas, construções e manutenções de instalações da Polícia Militar em todo o estado.

De acordo com o comandante geral em exercício, o coronel Luciano Dias, a data do dia 25 de maio, aniversário da PMAC, vai ser histórica. “Esses investimentos na Polícia Militar são históricos, vamos entregar diversas obras, como o 2º batalhão em Rio Branco, o nosso comando geral e também a policlínica”

O prédio histórico do quartel do comando geral é a principal obra a ser entregue reformada pelo governo. Diversas unidades do interior também foram contempladas, como o quartel de Xapuri, de Assis Brasil, de Brasileia e Sena Madureira. Além de reformas no 2º e 3º batalhão, do colégio militar e do batalhão de policiamento ambiental.

Passaram por manutenções preventivas o quartel de Feijó e de Xapuri. Também foram entregues obras novas: uma quadra esportiva de grama sintética coberta em Sena Madureira, e um estande de tiro da PM, além da reforma do comando e do quartel de Tarauacá.

“Nosso maior patrimônio são nossos policiais, praças e oficiais. Todos fazem parte dessa história, todos que trabalharam na polícia, secretarias e todos os órgãos que nos ajudaram a conseguir concluir essas reformas que vão ser entregues”, conclui Dias