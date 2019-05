O diretor do Rio Branco FC, Alex Cavalcante foi recebido.pelo governador Gladson Cameli(PP), no gabinete oficial, na tarde desta quarta-feira (29).

Cavalcante entregou ao chefe do executivo uma camisa oficial alusiva ao centenário do Estrelao, que será comemorado no próximo dia 9 de junho.

O dirigente pediu o apoio do estado para que o clube garanta participação na Copa Verde, competição que o “Mais Querido” tem vaga garantida, porém depende de ajuda financeira para encarar a disputa.

No próximo sábado, o Rio Branco joga a penúltima partida para série D 2019. Praticamente eliminado da competição, o time enfrenta o Fast, na Colina, em Manaus e se despede do brasileirao no dia em que comemora cem anos, diante do Barcelona(R0), na Arena da Floresta.

Por Jairo Barbosa

