Diretora-Geral do TRE/AC fala sobre segurança das urnas e eleições 2022

Em uma agenda extensa, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, o Desembargador Francisco Djalma e a Diretora-Geral da instituição, Rosana Magalhães, estão visitando as comarcas eleitorais na regional do Alto Acre, afim de discutir assuntos como seguranças nas eleições de outubro próximo.

A convite, a Diretora-Geral da instituição, Rosana Magalhães, que é advogada, economista, com formação na área de sistema, uma das idealizadoras do programa e-título, além de ser criadora do aplicativo ‘Boletim na mão’, que tem o reconhecimento nacional, concedeu uma entrevista para falar um pouco dos trabalhos que está sendo realizado no Acre.

Rosana Magalhães destacou os trabalhos que o TRE do Acre está realizando para que as eleições possam acontecer da melhor maneira, sem imprevistos e com transparência e tranquilidade. Destacou a importância das urnas eletrônicas que passaram por um melhoramento afim de levar mais lisura e rapidez nas apurações.

Perguntada sobre a segurança, destacou que o Brasil é o 4º no mundo em segurança e é contra a impressão do voto, por acreditar que já é seguro, mesmo tendo suas fraquezas, mas que existem camadas importantes de segurança que já foram testadas.

Em relação a outros temas, como obrigatoriedade do voto, Rosana comentou que é necessário, por acreditar que o voto facultativo poderia aumentar a corrupção no eleitor.

Sobre a questão do horário que será uma hora mais cedo para votar e fechamento precisamente às 15 horas, disse que já é um assunto superado, mesmo que muitos ainda não concordem e o Órgão já está trabalhando para que os mesários, funcionários e o eleitor, possam ter sua participação importante no pleito de outubro próximo.

Nesta sexta-feira, dia 8, irá participar com o presidente do TRE no Acre, de uma reunião com setores da Segurança Pública, juízes eleitorais, Ministério Público, entre outros convidados, para tratar do assunto sobre a segurança na regional onde comporta a 6ª Zona Eleitoral.

